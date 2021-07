Stand: 17.07.2021 11:09 Uhr Eystrup: 14 Verletzte nach Unfall mit Kleintransporter

Bei einem Unfall mit einem völlig überbesetzten Kleintransporter sind am Freitagabend in Eystrup (Landkreis Nienburg) 14 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Kleintransporters auf der B215 mit überhöhter ein Auto überholt. An einer Kreuzung stieß er dann mit einem anderen Auto zusammen. In dem Transporter saßen insgesamt 14 Menschen - mindestens fünf mehr als bei dem Modell zugelassen. Die Verletzten wurden mit Hubschraubern und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren siebzehn Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge sowie zwei Rettungshubschrauber aus Hannover und Nordrhein-Westfalen im Einsatz, ebenso die Feuerwehr Eystrup mit 29 Kameraden. Die Bundesstraße war für die gesamte Einsatzdauer voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

