Stand: 02.05.2022 10:13 Uhr Explosion auf Privatgrundstück im Landkreis Celle

In Wathlingen im Landkreis Celle hat es am frühen Sonntagabend eine Explosion in einem Geräteschuppen gegeben. Polizei und Feuerwehr rückten an und fanden einen beschädigten Schuppen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses vor. Der 21-jährige Sohn der Familie hatte darin mit Chemikalien experimentiert, um Böller herzustellen. Dabei war es zu einer Explosion gekommen, die Dachziegel teilweise 80 Meter weit geschleudert hatte. Das Mauerwerk blieb intakt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Hinweise auf terroristische Hintergründe sieht sie nicht.

