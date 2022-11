Ex-Rockerchef Hanebuth wegen Prügelei zu Geldstrafe verurteilt Stand: 10.11.2022 13:01 Uhr Im Berufungsprozess gegen den Ex-Boss der "Hells Angels" Frank Hanebuth und vier weitere Angeklagte hat das Landgericht Hannover am Donnerstag ein Urteil gesprochen. Es ging um einen Angriff auf einen Kfz-Mechaniker.

Hanebuth und die vier anderen Männer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall beziehungsweise Beihilfe dazu verurteilt, wie Richterin Karin Goldmann sagte. Ihnen sei es darum gegangen, ihr Opfer "massiv einzuschüchtern". Hintergrund der Entscheidung seien Videos vom Tatgeschehen, so die Richterin. Die Verurteilten gehören laut Anklage zur Rockergruppe der "Hells Angels".

Geldstrafen in vierstelliger Höher verhängt

Hanebuth muss laut Urteil 4.800 Euro zahlen. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft für ihn und einen 49-Jährigen Geldstrafen gefordert. Für zwei weitere Männer hatte die Anklage drei Monate auf Bewährung gefordert, für einen 48-Jährigen, der das Opfer geschlagen hatte, eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Auch er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt - von 3.600 Euro.

Amtsgericht hatte im ersten Prozess Geldstrafen verhängt

Das Amtsgericht Hannover hatte in erster Instanz im August 2020 ebenfalls Geldstrafen in vierstelliger Höhe verhängt. Hanebuth war nach Überzeugung des Amtsgerichts mit weiteren Männern beteiligt, als der Besitzer einer Kfz-Werkstatt im April 2018 geschlagen wurde. Die Männer sollen ausstehende Mieten in Höhe von 2.500 Euro von dem Mechaniker eingefordert haben.

Bei einer Razzia im Zusammenhang mit den Vorwürfen waren verbotene Waffen auf Hanebuths Anwesen gefunden worden. Deshalb war zunächst auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz Teil der Anklage.

