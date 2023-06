Stand: 20.06.2023 22:17 Uhr Wegen Hitze: Hildesheim warnt vor abbrechenden Ästen

Wegen der aktuellen Trockenheit hat die Stadt Hildesheim vor Astabbrüchen an Eschen, Eichen und Kastanien gewarnt. Diese Bäume reduzieren bei starker Bodentrockenheit ihre Verdunstungsfläche, um sich vor Trockenschäden zu schützen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Sie gehören zu den ringporigen Gehölzen, die ihre Wasserleitungsbahnen aktiv verschließen können. An diesen Abschottungszonen werde das Holz spröde und die Äste können ohne äußere Einwirkung abbrechen. Oft passiert das demnach etwa einen Meter vom Stamm entfernt. Aber auch in der Oberkrone können teils armdicke Äste ohne Vorschäden plötzlich abbrechen. Das passiere meist in der Mittagshitze zwischen 12 und 14 Uhr. Da der Grünastabbruch laut Stadt nicht vorhersehbar ist und es keine vorbeugenden Maßnahmen gibt, sei es ratsam, insbesondere mittags keine Fahrzeuge unter Eschen, Eichen und Kastanien zu parken oder sich unter diesen Baumarten aufzuhalten.

