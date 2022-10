Stand: 03.10.2022 14:09 Uhr Energiekrise: Rinteln schaltet Straßenbeleuchtung nachts ab

Um Energie zu sparen, werden in der Stadt Rinteln (Landkreis Schaumburg) seit dem 1. Oktober in der Nacht viele Straßenlaternen ausgeschaltet. Die Beleuchtung soll zwischen 22 und 6 Uhr dunkel bleiben. Die Stadt will den Energieverbrauch so um 20 Prozent reduzieren, heißt es. Der Stadtrat hatte dieser Maßnahme in seiner Sitzung vor anderthalb Wochen zugestimmt. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende März gelten. Ausgenommen von der Regelung sind Bereiche, in denen die Verkehrssicherungspflicht eingehalten werden muss. Gleiches gilt für Abschnitte, in denen bei einer Nachtabschaltung Gefährdungspotenzial vorliegen könne, hieß es. Auch in Bückeburg ist der Beschluss gefallen, die Straßenlaternen nachts auszuschalten - hier allerdings nur im Zeitraum zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr.

