Stand: 30.09.2022 10:25 Uhr Energiesparen: Achim schaltet Straßenbeleuchtung nachts ab

Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung will die Stadt Achim (Landkreis Verden) die Straßenbeleuchtung nachts ausschalten. Es gehe um nahezu sämtliche Straßenleuchten sonntags bis freitags zwischen 23 und 5 Uhr. In den Nächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag erfolge die Abschaltung erst ab 1 bis 5 Uhr. Damit folge man dem Beispiel anderer Städte, so die Kommune. Durch diesen Schritt, den die Ratsfraktionen und die Stadtverwaltung gemeinsam entschieden haben, könne in diesem Segment eine Einsparung von etwa 46 Prozent erreicht werden, heißt es weiter. Auf ein ganzes Jahr gerechnet sinke die Zahl der Betriebsstunden um mehr als 2.000 Stunden, die Energieersparnis belaufe sich auf rund 317.000 Kilowattstunden und damit auf 66 Tonnen Kohlendioxid. Fußgängerüberwege und auch ein Tunnel am Bahnhof bleiben demnach erleuchtet. Leuchten, die abgeschaltet werden, würden mit Reflektoren gekennzeichnet, so die Verwaltung.

