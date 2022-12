Stand: 27.12.2022 08:29 Uhr Einum: Unbekannte sprengen Geldautomat auf einer Tankstelle

Auf dem Gelände einer Tankstelle im Hildesheimer Ortsteil Einum haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomat gesprengt. Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Das Terminal sei zerstört. Anwohner und ein Sicherheitsdienst hatten gegen 4 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem es laut geknallt hatte. Bei der Suche nach den Tätern kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten in einem Pkw über die Bundesstraße 1 geflüchtet sind.

