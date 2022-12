Stand: 22.12.2022 09:23 Uhr Mehrere Geldautomaten im "Kaufpark" in Göttingen gesprengt

In Göttingen sind in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrere Geldautomaten gesprengt worden. Um kurz nach 3 Uhr habe ein Sicherheitsunternehmen des "Kaufparks", eines Einkaufszentrums mit mehreren Geschäften, die Polizei alarmiert, heißt es in einer Mitteilung. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Geldautomaten im hinteren Bereich des Einkaufszentrums gesprengt worden waren. Ob Bargeld gestohlen wurde, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Von den Tätern fehle jede Spur. Der "Kaufpark" liegt direkt an der Autobahn 7.

