Stand: 22.12.2022 06:48 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Buchholz

In Buchholz (Landkreis Harburg) haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Tatort war ein Einkaufszentrum in einem Gewerbegebiet. Nach Angaben der Polizei lösten Bewegungsmelder gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag Alarm aus. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Jetzt müssen Experten prüfen, ob noch Sprengstoff vor Ort ist. Dann kann die Polizei den Tatort sichern. Noch ist unklar, ob und wieviel Geld die Täter erbeutet haben und wie hoch der Schaden ist.

