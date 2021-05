Einblicke: Heutiger internationaler Museumstag meist im Netz Stand: 16.05.2021 08:12 Uhr Auch im zweiten Corona-Jahr findet der internationale Museumstag in den meisten Fällen digital statt. Dort, wo es möglich ist, aber auch vor Ort.

In Niedersachsen beteiligen sich heute zahlreiche Häuser beim Museumstag, wie Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverband für Niedersachsen und Bremen, mitteilt. So gibt es zum Beispiel eine Online-Führung zur Varusschlacht, bei der eine Restauratorin live dem Rätsel des Kalkrieser Schienenpanzers auf den Grund geht. Die Unter- und Übertagewelt des Weltkulturerbes Rammelsberges wird im Netz in 360 Grad gezeigt. Das vollständige Programm des Museumstages finden Sie an dieser Stelle.

Vor Ort und auch in Social Media

Wie auch schon 2020 findet der Museumstag aber nicht nur online statt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften öffnen Einrichtungen, wenn es das Infektionsgeschehen es zulässt. "Auf Veranstaltungen und größere Aktionen muss jedoch weiterhin verzichtet werden", erklärt Overdick. Zudem ermögliche der Deutsche Museumsbund mit der Social-Media-Aktion "Meine Entdeckung für Dich" einen Einblick hinter die Kulissen und in die Arbeit der Experten. Dabei teilen laut Overdick die Museumsfachleute ihren Alltag im Museum. Das Hashtag zum Internationalen Museumstag lautet #MuseenEntdecken.

