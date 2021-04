Stand: 08.04.2021 13:21 Uhr Ein Jahr danach: 150 Celler trauern um getöteten 15-Jährigen

Am Mittwochabend haben 150 Menschen in Celle an einen 15 Jahre alten Jungen erinnert, der vor einem Jahr getötet wurde. Ein heute 30 Jahre alter Mann hatten den Jugendlichen im vergangenen April unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihn tödlich verletzt. Der Angreifer ist im Oktober wegen Totschlags verurteilt worden. Weil er psychisch krank ist, wurde er auf unbestimmte Zeit in eine Psychiatrie eingewiesen.

