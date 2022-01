Stand: 21.01.2022 14:18 Uhr Ein Drittel weniger Sitzenbleiber im Corona-Schuljahr

Während der Corona-Pandemie haben deutlich weniger Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen eine Klasse wiederholt. Laut dem Statistischen Bundesamt lag ihre Anzahl im Schuljahr 2020/21 bei 9.782. Die Quote der Wiederholerinnen und Wiederholer sank damit im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr von 2,3 auf 1,5 Prozent. Die niedersächsischen Zahlen decken sich mit dem bundesweiten Trend: In allen Bundesländern ging die Wiederholer-Quote zurück. Am höchsten blieb sie, wie in den Vorjahren, in Bayern. Am niedrigsten war die Quote in Berlin. Wie das Amt am Freitag berichtete, wiederholten im Schuljahr 2020/21 bundesweit 93.100 Schülerinnen und Schüler eine Klasse - 50.500 weniger als im Schuljahr davor.

