Drohbriefe: Üstra bietet Betroffenen psychologische Hilfe an Stand: 08.06.2022 13:09 Uhr Mindestens sechs Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover haben rassistische Drohbriefe und Morddrohungen erhalten. Das Unternehmen sagt den Betroffenen Hilfe zu.

"Sie bekommen jede Unterstützung, die sie brauchen - nicht nur ideell, sondern gegebenenfalls auch medizinisch und psychologisch", sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek dem NDR in Niedersachsen. Zu den Briefen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte er sich nicht detailliert äußern. "Wir halten uns sehr zurück, weil wir die Ermittlungen der Polizei nicht behindern und den Tätern keine Bühne bieten wollen", so der Üstra-Sprecher weiter. Er müsse sich vor die Mitarbeiter stellen, um sie vor weiterer Traumatisierung zu schützen.

Kommt der Täter aus den eigenen Reihen?

Dann gibt Iwannek doch noch ein paar Informationen Preis, unter anderem zur bislang unbekannten Verfasserin oder dem unbekannten Verfasser der Briefe. "Es drängt sich der Verdacht auf, dass es sich bei dem Täter um einen Mitarbeiter handelt", so Iwannek. Es sei nicht möglich, dass externe Personen sich Zugang zu den internen Postfächern der Belegschaft in den Betriebshöfen verschaffen könnten. Iwannek ist sehr aufgebracht, wenn er über die Briefe spricht. "Das ist keine Kleinigkeit, das ist ein schweres Verbrechen. So etwas gehört nicht zur Üstra, wir sind ein vielfältiges Unternehmen und gehen kollegial, friedlich und solidarisch miteinander um", betonte Iwannek.

Üstra bitte Belegschaft um Hinweise

Den betroffenen Beschäftigten sei die Hilfestellung des Unternehmens sicher, so Iwannek. Der Vorstand habe nach Bekanntwerden sofort eine E-Mail an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gang gesetzt. "Darin hat der Vorstand die Vorgänge aufs schärfste verurteilt und den Betroffenen vollständige Solidarität zugesagt. Man habe die Belegschaft auch dazu aufgerufen, Hinweise zu geben. "Wir haben allen Hinweisgebern volle Anonymität zugesichert", so Iwannek. "Wir unterstützen mit allem was wir haben die Ermittlungen der Polizei und hoffen, dass diese schnell zum Erfolg führen."

