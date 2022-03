Drehkreuz Laatzen: Millionenkosten für die Region Hannover Stand: 11.03.2022 18:45 Uhr Seit Donnerstag kommen am Messebahnhof Laatzen Sonderzüge mit Geflüchteten an. Viele bleiben nur kurz und reisen dann weiter. Messehallen werden hergerichtet. Die Region will die Kosten übernehmen.

"Wir haben in dieser Woche eine unheimlich dynamische Entwicklung erlebt und erleben sie noch“, sagte der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach (SPD), am Freitag. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Helfenden und auch Kommunen in der Region, die innerhalb eines Tages insgesamt 480 zusätzliche Plätze zur Unterbringung Geflüchteter geschaffen hätten, um die Landeshauptstadt zu entlasten. Doch Logistik, Material und Personal werden kosten. "Ich gehe von einem zweistelligen Millionenbetrag aus, den wir im Haushalt veranschlagen müssen“. Den Bedarf werde er in der kommenden Woche im Regionsausschuss vorstellen, so Krach.

Weitere Messehalle soll 1.000 Schlafplätze bieten

Am Messebahnhof Hannover/Laatzen kommen seit Donnerstag Sonderzüge mit Geflüchteten aus der Ukraine an. Durchreisende können vorübergehend auf dem Messegelände unterkommen. Halle 27 ist schon seit Tagen belegt. In Halle 13 haben Freiwillige Feuerwehren und Technisches Hilfswerk etwa 1.000 weitere Betten aufgebaut. Auch in Halle 12 sollen bald ähnlich viele Menschen unterkommen können. In dem großen Gebäude wird eine weitere Außenstelle der Landesaufnahmebehörde entstehen, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag mit. Er gehe davon aus, dass noch weitere Kapazitäten geschaffen werden müssen, so Pistorius.

Auf dem Messegelände gibt es mittlerweile einen eigenen Bereich für Menschen, bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Künftig sollen alle Ankommenden auf das Virus getestet werden. Auch Impfteams sind vor Ort, die bei Bedarf gegen Covid-19, künftig aber auch gegen andere Krankheiten impfen werden.

Hotels bieten Betten für Ukraine-Flüchtlinge

In der Region Hannover haben sich bis Freitagmittag fast 60 Hotelbetriebe bereit erklärt, Betten zur Verfügung zu stellen. Das teilte der Kreisverband Region Hannover des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) mit. Insgesamt seien das rund 1.400 Betten, hieß es. Sowohl kleine Häuser als auch große Hotelketten hätten sich angeboten. Die Geschäftsführerin des Verbands, Kirsten Jordan, sprach von einem großen Zeichen der Solidarität.

