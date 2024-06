Stand: 01.06.2024 10:17 Uhr Diesmal in Hildesheim: Mann singt rassistischen Text zu Partysong

Erneut ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung - wieder hat jemand offenbar den Partysong "L'amour toujours" mit ausländerfeindlichem Text gesungen. Am Freitagabend rückten deshalb mehrere Streifenwagen zu einer Bar in der Hildesheimer Innenstadt aus. Das teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte demnach den Gesang aus der gut besuchten Bar gehört und die Beamten alarmiert. Gesungen haben soll ein 51-Jähriger aus Algermissen. Laut Polizei gab er an, den Text "nicht ernst gemeint" zu haben. Ob weitere Personen mitgesungen haben, will die Polizei nun ermitteln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus