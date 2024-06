Löningen: 300 Menschen setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus Stand: 02.06.2024 18:20 Uhr Rund 300 Menschen haben am Sonntag in Löningen ein Zeichen gegen rechts gesetzt. Die Demonstration war schon länger geplant - und bekam mit den Vorfällen auf dem Schützenfest einen aktuellen Hintergrund.

Das Motto der Demonstration im Löninger Stadtteil Bunnen (Landkreis Cloppenburg) lautete "Unsere Dörfer sind bunt". Rund eine Stunde lang zeigten Mitglieder mehrerer Vereine in ihren Redebeiträgen auf der Bühne: "Rechtsextremismus hat in unseren Dörfern keinen Platz!" Außerdem berichtete eine junge Frau aus dem Ort von den Erfahrungen, die sie selbst mit Rassismus gemacht hat. Die Demonstration verlief friedlich.

Demo schon vor dem Schützenfest angemeldet

Die Aktion war vor allem deshalb auf großes Interesse gestoßen, weil ein Video aus Löningen seit mehr als einer Woche die Gemüter erhitzt. Es zeigt, wie mehrere Personen am Pfingstmontag auf dem Schützenfest rassistische Parolen zur Melodie des Liedes "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino gerufen haben. Zeugen hatten aufgrund des Videos in der vergangenen Woche Anzeige erstattet, seitdem ermittelt der Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Wie der Vorstand des Schützenvereins mitgeteilt hat, haben die betroffenen Mitglieder den Verein nun verlassen.

Viele Fälle rassistischer Parolen zur Melodie von "L'amour toujours"

Seit dem Eklat auf Sylt sind auch in Niedersachsen viele Fälle rassistischer Parolen zur Melodie des Partyhits "L'amour toujours" bekannt geworden. Laut LKA Niedersachsen sind bis zum 28. Mai landesweit 28 Fälle polizeilich bekannt geworden. Insbesondere im Mai seien die Fallzahlen steil nach oben geschossen: Allein in diesem Monat seien etwa die Hälfte der Fälle von der Polizei erfasst worden. Die Zahl könne noch höher ausfallen, so eine Sprecherin, etwa durch nachträgliche Veröffentlichungen von Video- oder Audioaufnahmen in sozialen Netzwerken. Das Phänomen werde gerade durch die sozialen Netzwerke immer bekannter, so die Sprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus