FAQ zu rassistischen Gesängen auf Festen: Was droht Beteiligten?

Grundsätzlich muss jede Person, die sich an rassistischen Gesängen beteiligt, mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. "Jeder und jede, die sich wissentlich in so eine Situation bringt, muss und soll damit rechnen, dass die niedersächsische Polizei hier sehr konsequent vorgeht und entsprechende Ermittlungen einleitet", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Nach Paragraf 130 des Strafgesetzbuchs macht sich strafbar, wer "gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe" oder Einzelperson hetzt. Volksverhetzung wird demnach mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren verurteilt. Der Paragraf setze jedoch voraus, dass durch die entsprechende Äußerung zum Hass aufgestachelt oder zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufgefordert werde, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums. Daher gelte es, den Kontext der Äußerung zu betrachten. "Es liegt an den Ermittlungsbehörden, das im Einzelfall aufzuklären und dann an den Staatsanwaltschaften und Gerichten, das strafrechtlich zu bewerten", so der Sprecher.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta appellierte im Zuge der rassistischen Parolen in Löningen (Landkreis Cloppenburg) an Bürgerinnen und Bürger, sich von Personen zu distanzieren, die "fremdenfeindliche Gesänge anstimmen, Äußerungen oder Gesten machen" und solche Vorfälle dem Veranstalter oder der Polizei zu melden. So könnten die Verantwortlichen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Musik unterbrechen. "Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, aber begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr", rät die Polizei.

Laut einem Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums kann die Verbreitung von volksverhetzenden Inhalten Tatbestand sein. Dabei spiele jedoch der Kontext, in dem das Video geteilt wird, eine entscheidende Rolle: Steht die Parole eindeutig im Zusammenhang mit volksverhetzendem Inhalt? Wie wird das Video bei der Verbreitung eingebettet? Liegt der Vorsatz vor, zum Hass aufzustacheln? "Das sind alles Fälle, wo man nicht pauschal eine Antwort geben kann", sagte der Sprecher. "Aber es kommen im Einzelfall auch Bestrafungen in Hinblick auf Volksverhetzung in Betracht." Außerdem könne im Zuge der Videoverbreitung auch die Verletzung des Persönlichkeitsrechts eine Rolle spielen. Aber auch da müsse geprüft werden, ob strafbares Verhalten vorliegt, so der Sprecher. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta fordert zudem dazu auf, "Aufnahmen von strafrechtlich relevantem Inhalt der Polizei für die Ermittlungen" zur Verfügung zu stellen und nicht weiterzuverbreiten.