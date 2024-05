Nach Skandal um Hit "L'amour toujours": Verbieten oder nicht? Stand: 29.05.2024 14:33 Uhr Der Skandal um ausländerfeindliche Parolen zum bekannten Discohit "L' amour toujours" auf Sylt sowie in Mecklenburg-Vorpommern zieht Kreise. Musikwissenschaftler Dr. Thorsten Hindrichs hält nichts von einem Verbot.

In Kampen auf Sylt haben über Pfingsten ausländerfeindliche Parolen zu dem Partyhit "L' amour toujours" zu einem Skandal geführt. Anschließend wurden ähnliche Fälle in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Bereits am Montag wurde der aus dem Jahr 1999 stammende Hit für das kommende Oktoberfest verboten. "Das Lied wird nicht gespielt - weder im Zelt noch sonst irgendwo", sagte der für die Organisation der Wiesn zuständige Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Am heutigen Mittwoch meldete sich nun auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zu Wort und bei NDR MV Live äußerte sich der Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs von der Uni Mainz zu dem brisanten Thema.

Roth ist gegen Verbot des Hits

Claudia Roth hat sich in der Debatte um rassistische Gesänge zu Partyhits gegen Verbote ausgesprochen. Es sei richtig und wichtig, dass Veranstalter jetzt darüber nachdenken, wie sie Rassismus und Nazi-Gegröle verhindern könnten, sagte Roth den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Doch weder das Lied "L’amour toujours" noch Komponist Gigi d’Agostino könnten etwas dafür, dass es "in übelster Form" missbraucht werde, so die Ministerin weiter. Dennoch wird das Lied auch auf der Travemünder Woche verboten - gleiches gilt demnach für das Eutiner Stadtfest im Kreis Ostholstein.

Musikwissenschaftler spricht von "Symptombehandlung"

Im Gespräch mit NDR MV Live sagte der Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs von der Uni Mainz, dass der Fall um "L’amour toujours" mittlerweile eine Eigendynamik angenommen habe. "Der Song wird für sehr lange Zeit mit dieser rassistischen Botschaft verknüpft bleiben - das tut mir Leid für Gigi d'Agostino", sagte Hindrichs. Dennoch hält auch er nichts von einem totalen Verbot des Stücks. Dies sei letztlich nur eine "Symptombehandlung". Auf die Frage, wie man mit der Situation umgehen solle, falls die Melodie mit dem ausländerfeindlichen Gesang belegt werde, antwortete er: "Wenn ein Teil des Publikums grölt, muss man sofort zum Veranstalter oder zur Security gehen." Dann müsse das Treiben konsequent unterbunden werden.

Entgleisungen auf Sylt kein Einzelfall

Der Vorfall auf Sylt hatte bundesweit für einen Skandal gesorgt: Ein offenbar an Pfingsten aufgenommenes Video zeigt, wie Gäste einer bekannten Kampener Bar rassistische Texte zur Melodie des Partyhits "L’amour toujours" grölen. Zudem ist zu sehen, wie ein Mann einen Hitlergruß und mit der anderen Hand einen Hitlerbart an der Oberlippe andeutet. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen. Ebenfalls an Pfingsten soll sich ein weiterer Vorfall bei einem Schützenfest in Löningen (Landkreis Cloppenburg) abgespielt haben. Der Vorstand des dortigen Schützenvereins will über Konsequenzen beraten. Auch ein Ausschluss der an den Gesängen beteiligten Mitglieder steht zur Diskussion.

Auch in Schwerin und Banzkow ermittelt der Staatsschutz

Anschließend wurden ähnliche Fälle in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. In der Nacht zum Sonntag hatte offenbar eine Gruppe in Schwerin den Song mit fremdenfeindlichem Text gesungen. Dazu wurden in sozialen Netzwerken Videos geteilt, die ähnliche Szenen bei einem Fest am Pfingstwochenende in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zeigen sollen. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Bereits Anfang Februar gab es einen ähnlichen Fall bei einer Abi-Feier in Neukalen.

