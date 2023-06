Deutscher Sparkassentag: EZB-Chefin Lagarde heute in Hannover Stand: 01.06.2023 06:10 Uhr Unter dem Motto "Weil’s um mehr als Geld geht" kommen in Hannover zum Sparkassentag prominente Politikerinnen und Politiker zusammen. Heute ist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zu Gast.

Zum Abschluss des Deutschen Sparkassentages auf dem Messegelände kommen heute außerdem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz. Gestern betonte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Wichtigkeit von Bankfilialen als ruhender Pol in unruhigen Zeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte im Rahmen der Veranstaltung, weiter am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen festhalten zu wollen. "Bauen ist grundsätzlich auch bei höheren Zinssätzen möglich. Das war jahrzehntelang der Fall", so der Kanzler. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) blickte derweil optimistisch auf den Koalitionsstreit zum Heizungsgesetz - man sei sich näher gekommen. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck rief die Beschäftigten dazu auf, den Ängsten der Menschen im Land mit Wissen und Lösungsvorschlägen zu begegnen.

Wegen des Krieges in der Ukraine war der Deutsche Sparkassentag von 2022 auf diesen Mittwoch und Donnerstag verschoben worden. Neben der Frage, wie die Zukunft der Sparkassen gestaltet werden kann, soll nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands an den beiden Tagen auch über folgende Themenschwerpunkte diskutiert werden:

Corona, Klima, Ukraine: Wie machen wir unsere Gesellschaft krisensicher?

Wie verhindern wir, dass die Inflation die soziale Spaltung vertieft?

Wie treiben wir den Ausbau erneuerbarer Energien voran?

Wie überwinden wir Abhängigkeiten von autokratisch regierten Ländern, bei Rohstoffen oder bei fossilen Energien?

Angela Merkel: "Sie dürfen nicht so viele Filialen schließen"

Der Deutsche Sparkassentag findet normalerweise alle drei Jahre statt, um aktuelle wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Das letzte Mal waren 2019 mehr als 3.000 Teilnehmende in die Hamburger Messehallen gekommen. Damals hatte Olaf Scholz noch als Bundesfinanzminister eine Grundsatzrede gehalten. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte an die Sparkassen appelliert, nicht so viele Filialen zu schließen. Im Mittelpunkt des Deutschen Sparkassentages 2019 stand die sogenannte Hamburger Erklärung, unter anderem mit Forderungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes an Politik und Gesellschaft. Dieses Sieben-Punkte-Programm habe unter anderem dazu beigetragen, den Zugang für Kunden noch digitaler zu gestalten, so Marotzke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie Globalisierung Wohnungsmarkt