Nach Höchststand: Etwas weniger politisch motivierte Straftaten Stand: 15.05.2023 11:14 Uhr Die politisch motivierte Kriminalität ist in Niedersachsen leicht zurückgegangen - aber weiter auf einem hohen Niveau. Das hat Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag mitgeteilt.

4.768 politisch motivierte Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen registriert. Gegenüber 2021, als mit mehr als 5.300 ein Höchststand erfasst worden war, bedeutet das einen Rückgang um fast elf Prozent. Innenministerin Behrens wollte den Rückgang nicht überbewerten: Der aktuelle Stand der politisch motivierten Straftaten bedeute immer noch den zweithöchsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich.

VIDEO: Rückblick: Politisch motivierte Kriminalität nimmt zu (12.05.2022) (2 Min)

Behrens sieht Behörden "über Jahre" gefordert

Das hohe Niveau sei absehbar gewesen, sagte Behrens mit Verweis auf Corona-Pandemie, Landtagswahl und den russischen Angriffskrieg. Nach Angaben des Innenministeriums waren mit 1.766 mehr als ein Drittel der politisch motivierten Straftaten darauf zurückzuführen. "Es gibt eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft", sagte Behrens am Montag. Diese äußere sich in einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs und "im schlimmsten Fall auch in politisch motivierten Straftaten". Die Innenministerin geht nicht von einer raschen Entspannung aus: Es werde "in den kommenden Monaten und Jahren" eine der maßgeblichen Aufgaben aller Sicherheitsbehörden sein, der entsprechenden Szene aus "Querdenkern", sogenannten Reichsbürgern und "Putin-Fans" etwas entgegenzusetzen und rechtsstaatliche Grenzen aufzuzeigen.

Niedersachsen gegen den Bundestrend

Anders als in Niedersachsen ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten bundesweit 2022 zum vierten Mal in Folge angestiegen. Der Anstieg um rund sieben Prozent im Vergleich zum Jahr davor auf 58.916 Straftaten bedeutet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen des Bundeskriminalamts einen Rekord. Einer der Gründe ist den Angaben zufolge der russische Angriffskrieg in der Ukraine: Dieser habe in Deutschland 2022 viele Menschen stark beschäftigt - auch wegen der Angst vor möglichen Versorgungsengpässen.

Weitere Informationen Hass im Netz: Justizministerin Wahlmann für härteres Vorgehen Hass und Hetze im Netz: Die Ministerin fordert, auffällige Accounts beim ersten Vergehen sperren zu dürfen. (04.05.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus Linksextremismus