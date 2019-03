Stand: 01.03.2019 14:02 Uhr

Der erste Spargel ist da - dank Bodenheizung

Wolkenfreier Himmel und reichlich Sonne haben in den vergangenen Tagen Frühlingsstimmung aufkommen lassen - deutlich vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn. Fern von der längst angelaufenen Hasel- und Krokussblüte geht es aber noch extremer: Auf einem Bauernhof im Landkreis Nienburg hat bereits die Spargelernte begonnen. Am Donnerstag hat Landwirt Carsten Bolte aus Lichtenhorst die ersten Stangen aus der Erde geholt. Sein Spargel ist allerdings etwas für Liebhaber: 14 bis 19 Euro pro Kilogramm kostet er. Und das hat seinen Grund.

Frühe Spargelernte dank Bodenheizung 01.03.2019 14:00 Uhr Auf einem Spargelhof im Landkreis Nienburg hat schon jetzt die Spargelernte begonnen. Der Grund ist eine Anlage, die die Stangen von unten beheizt.







Elf Kilometer Schläuche pro Hektar

Entscheidend für den frühen Erntezeitpunkt - und den Preis - ist die Art des Anbaus. Boltes Spargelfelder sind beheizt: Pro Hektar hat der Landwirt unter der Erde elf Kilometer Rohre verlegt. Warmes Wasser wird darin durch die Felder geleitet und heizt so die Erde auf. Seit Mitte Januar läuft seine Bodenheizung auf Hochtouren, die Energie kommt von einem angrenzenden Heizkraftwerk, das Holz verfeuert. Die künstliche Wärme von unten hat den Spargel frühzeitig sprießen lassen. Das frühlingshafte Wetter der vergangenen Tage hat das Wachstum offenbar noch verstärkt. Bolte hatte eigentlich erst in einer Woche mit dem Erntebeginn gerechnet, wie im Vorjahr. Doch die Stangen sind schneller als erwartet gewachsen.

Normale Spargelsaison wohl auch früher

Die Ernte des Spargels aus den Heizfeldern gilt nicht als offizieller Start in die Spargelsaison. Bis diese beginnt, wird es noch etwas dauern. Dafür brauchen die im Freiland stehenden Pflanzen noch Zeit. Fred Eickhorst, Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, rechnet damit, dass die Ernte der Stangen, die unter Dreifachfolie aufgezogen werden, Ende März und damit ebenfalls etwa ein bis zwei Wochen früher als üblich, beginnen kann. "Wenn das Wetter so sonnig und warm wie in den letzten Tagen geblieben wäre, hätte es wohl schon Mitte März geklappt", sagte Eickhorst NDR.de. Die trüben Aussichten und der Temperaturrückgang würden dies aber verhindern.

