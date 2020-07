Stand: 31.07.2020 15:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schwert-Attacke: Angreifer in Psychiatrie?

Die Polizei Celle hat am Donnerstagabend einen psychisch auffälligen Mann festgenommen. Der 30-Jährige hatte gegen 21 Uhr in einer Kleingartenkolonie einen 63 Jahre alten Mann mit einem Deko-Samuraischwert attackiert. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der mutmaßliche Täter zuvor in seiner nahegelegenen Einzimmerwohnung selbst mehrere Verletzungen beigebracht haben - möglicherweise in suizidaler Absicht. Er kam in ein Krankenhaus und wird dort von Beamten bewacht. Heute entscheidet sich, ob der Mann vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht wird.

Zeugen eilen 63-Jährigem zu Hilfe

Das auf einem E-Rollator sitzende Opfer wurde bei der Attacke leicht verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt. Der 63-Jährige hatte die Angriffe des Jüngeren weitestgehend abgewehrt. Seine Hilferufe hatte zudem Zeugen alarmiert, die zum Tatort eilten. Daraufhin hatte der mutmaßliche Täter von dem Mann abgelassen und war kurze Zeit später auf einem Gartengrundstück von der Polizei überwältigt worden.

