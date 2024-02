Stand: 11.02.2024 11:36 Uhr Cyberangriff: Hacker legen IT-System von Klinik lahm

Das Krankenhaus Lindenbrunn in Coppenbrügge im Landkreis Hameln-Pyrmont ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das hat die Polizei am Sonntag dem NDR Niedersachsen nach einem Bericht der "Dewezet" bestätigt. Betroffen waren am Freitag das EDV-System und die Telekommunikations-Anlage. Die unbekannten Täter forderten demnach Geld, um die Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Darauf sei das Krankenhaus aber nicht eingegangen. Patienten seien zwar nicht gefährdet gewesen, es musste aber improvisiert werden: Statt digitaler Patienten-Akten wurden wieder schriftliche Patientenakten erstellt. Weil auch die Telefon-Anlage zeitweise lahmgelegt war, half die Feuerwehr mit Funkgeräten aus. Wie die Täter in die IT-Systeme eindringen konnten, sei noch nicht klar. IT-Experten seien weiterhin damit beschäftigt, die undichte Stelle zu finden.

