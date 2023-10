Stand: 12.10.2023 18:41 Uhr Cyberangriff: Homepage der Stadt Hannover lahmgelegt

Hacker haben am Donnerstag die Homepage der Stadt Hannover, hannover.de, für mehrere Stunden lahmgelegt. Offenbar war die Internetseite mit Anfragen bombardiert worden. Spezialisten hätten schnell damit begonnen, den Angriff abzuwehren, sagte Dirk Sarnes, der Geschäftsführer von hannover.de. Am Nachmittag gelang es ihnen demnach, die Internetseite wieder zum Laufen zu bringen. Wer hinter dem Angriff steckt und was die Cyberkriminellen erreichen wollten, ist unklar. Daten wurden den Angaben zufolge offenbar nicht erbeutet. Neben Hannover wurden auch die Websites andere Städte attackiert - etwa jene von Nürnberg und Köln.

