Stand: 01.11.2023 16:45 Uhr Cyber-Angriff: Hochschule Hannover fährt IT-Systeme herunter

Die Hochschule Hannover (HsH) ist offenbar Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Bereits am Montag seien Anzeichen für einen Verschlüsselungstrojaner gefunden worden, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Vorsorglich habe man die IT-Infrastruktur zu großen Teilen heruntergefahren. Ein Zugriff auf zentral gespeicherte Dateien sei nicht möglich. Stamm- und Prüfungsdaten der Studierenden sind von dem Angriff den Angaben zufolge nicht betroffen. Per E-Mail und telefonisch ist die Hochschule nur eingeschränkt erreichbar. Das Präsidium der HsH hat einen Krisenstab eingerichtet. Zusammen mit externen Experten werde der Angriff analysiert, hieß es. Das Landeskriminalamt Niedersachsen und der Landesbeauftragte für den Datenschutz wurden informiert.

