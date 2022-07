Stand: 23.07.2022 13:12 Uhr Corona in Schulen: 150.000 Fälle bei Schülern nachgewiesen

Im jüngst abgelaufenen Schuljahr sind durch die bereitgestellten Corona-Tests rund 150.000 Infektionen bei Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen festgestellt worden. Die Woche mit den meisten Infektionen war Ende April mit 16.750 Fällen, wie das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Bei Lehrkräften waren es demnach während des gesamten Schuljahres 19.570 Corona-Infektionen, beim sonstigen Schulpersonal rund 6.860 Fälle, die durch die Tests entdeckt wurden. Am wenigsten Infektionen wurden zu Beginn des Schuljahres gezählt, in der Woche waren es 141. Das Ministerium teilte mit, dass es sich bei den Zahlen um Näherungswerte handle, da es auch Doppel- oder Fehlmeldungen geben könne. Aus den Zahlen geht nicht hervor, wie viele Kinder oder Lehrer sich einmal oder mehrfach mit dem Virus infiziert haben. Etwa 1,1 Millionen Mädchen und Jungen besuchen die rund 3.000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000 Menschen arbeiten dort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Infektion Coronavirus