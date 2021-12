Stand: 12.12.2021 13:47 Uhr Corona: Weihnachtsfeier für Obdachlose fällt aus

Die Weihnachtsfeier für Obdachlose muss in Hannover pandemiebedingt im zweiten Jahr in Folge ausfallen. Stattdessen werden am Sonntag am Hannover Congress Centrum 800 Geschenktüten an bedürftige Menschen verteilt. Darin enthalten sind unter anderem Süßigkeiten, Vitaminsäfte und Kosmetikartikel, wie Andreas Barthel vom Organisationsteam von "Die!!! Weihnachtsfeier" sagte. Ein warmes Festessen sowie das Angebot eines kostenlosen Haarschnitts seien aufgrund der Corona-Einschränkungen leider nicht möglich. Eigentlich sind die gemeinsame Zeit und die Gespräche nach Einschätzung Barthels das Wichtigste an der Feier mit Live-Musik. Sie soll deshalb im Frühjahr nachgeholt werden.

12.12.2021 | 12:00 Uhr