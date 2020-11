Stand: 30.11.2020 07:33 Uhr Corona-Party in Bad Nenndorf - Gäste verstecken sich

Die Polizei im Landkreis Schaumburg ermittelt gegen sechs Personen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Nach Angaben eines Sprechers sollen die Verdächtigen in Bad Nenndorf bis in den frühen Sonntagmorgen eine Party gefeiert haben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nachbarn hatten die Beamten wegen des Lärms und lauter Musik informiert. Bei der Kontrolle stellte die Polizei sechs Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten fest. Einige versuchten sich zu verstecken. Beamte entdeckten einen Gast hinter einem Hamsterkäfig, ein anderer versteckte sich in einem Kleiderständer. Ein weiterer Gast lag voll angezogen im Bett und stellte sich schlafend. Alle erhalten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

