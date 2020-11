Corona-Gipfel: Weihnachten im Fokus der Ministerpräsidenten Stand: 23.11.2020 16:45 Uhr Kein Feuerwerk, Maskenpflicht ab Klasse 7 und strengere Kontaktbeschränkungen: Vor dem Bund-Länder-Treffen zum Vorgehen in der Corona-Pandemie stimmen die Ministerpräsidenten derzeit ihre Linie ab.

In einer Beschlussvorlage ist unter anderem von schärferen Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar die Rede, außerdem soll die Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert werden. Das Papier sieht zudem vor, den Verkauf, Kauf und das Zünden von Feuerwerk zu Silvester zu verbieten. Für Schulen sollen die Corona-Regeln verschärft, gleichzeitig aber auch an das regionale Infektionsgeschehen angepasst werden.

Weil: "Verlässliche Regeln bis in den Januar hinein"

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Mittwoch verlässliche Regeln im Dezember, über Weihnachten und Neujahr bis in den Januar hinein vereinbaren wollen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Das sei wichtig, damit die Menschen planen könnten, wie sie Weihnachten und den Jahreswechsel miteinander begehen können.

Beschränkungen zu Weihnachten etwas lockerer?

Die neuen Regelungen zur Kontaktbeschränkung sollen vom 1. Dezember bis zunächst zum 17. Januar gelten: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen demnach auf zwei Haushalte, "jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen beschränkt" werden. Kinder bis 14 Jahre seien ausgenommen. Über Weihnachten - und eventuell zum Jahreswechsel - sollen diese Regeln voraussichtlich etwas gelockert werden. "Weihnachten ist das Fest der Familie und es sollte möglich sein, dass wir Familienfeiern möglich machen, in weiterem Rahmen als das derzeit der Fall ist", sagte Weil. Entsprechende Vorschläge müssten noch besprochen werden. "Es handelt sich um zwei durchaus schwierige Beratungspunkte", hatte der Ministerpräsident bereits am Sonntag gesagt.

Ziel: Inzidenzwert "deutlich unter 50"

Wichtig sei es nach wie vor, die Infektionslage im Blick zu behalten, sagte Weil. Ziel sei es, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder deutlich unter 50 zu bekommen. "Je besser wir das im Dezember schaffen, desto ruhiger und sorgenfreier können wir dann auch Weihnachten miteinander feiern", so Weil im Interview mit dem NDR weiter. Deshalb sei es richtig zu überlegen, wo zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden könnten "ohne ganz große Schäden anzurichten". In Schulen ist daher eine Kombination von Verschärfungen mit gleichzeitiger regionaler Unterscheidung geplant: In Regionen mit einer Inzidenz von deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll ab der 7. Klasse Maskenpflicht gelten. Schulen ohne Infektionsgeschehen sollten davon aber ausgenommen werden. Im Bundesländer-Vergleich stehe Niedersachsen auf der "relativ sichereren Seite", sagte Weil. Er sehe sich durch die Erfahrungen auch bestätigt, da das Land bei den Neuinfektionen inzwischen wesentlich besser abschneide als der Bundesdurchschnitt. Man wolle so weitermachen und so schnell wie möglich unter den Inzidenzwert von 50 kommen, "um dann die Möglichkeit zu haben, tatsächlich Lockerungen vorzunehmen".

Weil: Hilfen für notleidende Betriebe anpassen

Aus Weils Sicht müssten im Fall länger anhaltender Corona-Einschränkungen auch die Hilfen für wirtschaftlich notleidende Betriebe und Selbstständige angepasst werden. "Sicher muss es auch in Zukunft einen Ausgleich für erlittene Einbußen geben", sagte er. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe bereits "signalisiert, dass eine finanzielle Unterstützung der direkt betroffenen Branchen weiter nötig ist, wenn die Beschränkungen verlängert werden. Ob sie dieselben sein werden wie bisher, werden wir sehen."

