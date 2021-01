Stand: 28.01.2021 12:46 Uhr Corona-Fall im Landtag: "Keine kritischen Kontakte"

Die Corona-Schnelltests im niedersächsischen Landtag haben zum ersten Mal einen positiven Befund ergeben. Bei dem Infizierten handele sich um einen Externen, der nur am Donnerstag im Leineschloss war, teilte ein Landtagssprecher mit. Der Test sei bereits weit vor Beginn der Plenumssitzung erfolgt, die Person habe allerdings keine kritischen Kontakte im Landtagsumfeld gehabt. Der Landtag bietet die Corona-Schnelltests vor den Plenarsitzungen seit dem 22. Januar an. An den ersten beiden Sitzungstagen waren Hunderte Menschen negativ getestet worden. Die freiwilligen Tests sollen Ansteckungen verhindern und stehen neben den Abgeordneten auch den Mitarbeitern und Pressevertretern kostenlos zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.01.2021 | 13:30 Uhr