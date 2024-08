Stand: 06.08.2024 10:44 Uhr Continental soll aufgespalten werden

Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental soll aufgespalten werden. Das hat der Konzern am Montag in Hannover bekannt gegeben. Demnach soll das Reifen-Geschäft bei Continental bleiben. Von seiner seit langem schwächelnden Autozulieferung will sich das Unternehmen dagegen trennen. Die Sparte leidet unter anderem unter hohen Investitions-, Energie-, und Logistikkosten. Zuletzt hatte Conti rund 7.150 Stellen in dem Bereich zur Disposition gestellt. Der Vorstand entscheidet voraussichtlich im Herbst in der Sache. Danach müsste im kommenden Jahr die Hauptversammlung den Plänen noch zustimmen. Sollte sie dies tun, könnte die Aufspaltung bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

