Continental: Reitzle will bis 2026 Aufsichtsratschef bleiben

Der Continental-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will sich für weitere zwei Jahre zur Wahl stellen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Sitzung des Gremiums in Hannover mit. Der Continental-Vorstand habe eine Strategie zur Weiterentwicklung des Unternehmens vorgelegt, die er voll und ganz unterstütze, erklärte Reitzle. "Aufgrund meiner tiefen Verbundenheit mit Continental ist es mir ein besonderes Anliegen, dem Vorstand bei der kurzfristigen Umsetzung der Strategie weiter zur Seite zu stehen." Anfang des Monats hatte Continental angekündigt, man prüfe, Teile des schwächelnden Automobilzuliefer-Geschäfts auszugliedern. Auch die übrigen neun Vertreter der Kapitaleigner im Aufsichtsrat wollen sich zur Wiederwahl stellen.

