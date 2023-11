Sparprogramm: Continental will mehrere Tausend Stellen streichen Stand: 13.11.2023 12:07 Uhr Continental will in der schwächelnden Autozuliefersparte weltweit mehrere Tausend Stellen streichen. Hintergrund ist, dass der Konzern 400 Millionen Euro im Verwaltungsbereich einsparen will.

Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, steht nach Angaben des Unternehmens noch nicht fest. Die Zahl liege voraussichtlich im mittleren vierstelligen Bereich, hieß es. Wie Continental am Montag mitteilte, sollen mit den Maßnahmen Entscheidungsprozesse beschleunigt und die Effizienz der Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöht werden. Nach NDR Informationen ist der Continental-Hauptsitz Hannover von den geplanten Stellenkürzungen nicht betroffen. Demnach sollen vor allem in der Automotive-Sparte Stellen gestrichen werden. Entsprechend werden wohl vor allem die Standorte Frankfurt (Hessen) und Regensburg (Bayern) betroffen sein.

Mehr als 1.000 Jobs in Deutschland betroffen

Das "Manager-Magazin" hatte am Wochenende über weltweit 5.500 wegfallende Jobs berichtet und berief sich auf eine mit der Sache vertraute Person. Davon seien allein mehr als 1.000 Jobs an den rund 30 deutschen Standorten von Continental betroffen. Der Stellenabbau werde vor allem die Verwaltung treffen. Produktion und Entwicklung seien offenbar zunächst ausgenommen, hieß es.

Conti schon länger in der Krise

Zuletzt hatte die Automotive-Sparte bei Continental mehr als 102.000 Mitarbeitende. Im gesamten Konzern waren es mehr als 200.000. Conti steckt in der Autozulieferung seit längerem in der Krise und hat Mühe, in dem Geschäft mit Bremsen, Innenausstattung, Sensoren und Elektronik operativ schwarze Zahlen zu schreiben.

