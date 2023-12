Stand: 14.12.2023 09:15 Uhr Continental eröffnet neue Konzernzentrale in Hannover

Der Autozulieferer Continental hat am Mittwoch in Hannover seine neue Unternehmenszentrale eröffnet. In dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Neubau sollen künftig 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden. Das Konzept sieht dabei auch viel Homeoffice vor: Konkret stehen etwa 1.200 Schreibtisch-Arbeitsplätze in Großraumbüros zur Verfügung, die Beschäftigte vorab per App "buchen" können. Zur Eröffnung am Abend kam auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Seit 2018 hat Conti an dem Gebäudekomplex gebaut. Wegen der Corona-Pandemie und des Materialmangels wurde der Bau zwei Jahre später als ursprünglich geplant fertiggestellt.

VIDEO: Continental: Neue Konzernzentrale in Hannover eröffnet (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.12.2023 | 19:30 Uhr