Co-Mutterschaft: OLG hält Regelung für verfassungswidrig Stand: 24.03.2021 11:01 Uhr Das Oberlandesgericht Celle hat die Klage eines lesbischen Ehepaars an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet. Die Frauen wollen als gleichberechtigte Mütter ihrer Tochter anerkannt werden.

Ein solches Vorgehen sei vorgeschrieben für den Fall, dass ein Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig halte, sagte ein Sprecher des Gerichts am Mittwochvormittag. Aus Sicht des Senats fehle im Bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragrafen zu Mutterschaft und Vaterschaft eine Regelung für gleichgeschlechtliche Paare. Deshalb könnten die Richter das Gesetz nicht so auslegen, dass sie die "Co-Mutter" als Mutter feststellen könnten, erläuterte der Sprecher. Weil sie das Gesetz für verfassungswidrig hielten, sei der Antrag aber auch nicht abzulehnen. Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe müsse nun eine "konkrete Normenkontrolle" erfolgen.

Bislang kein Eintrag in Geburtsurkunde

Gesa Teichert-Akkermann hatte die Tochter Paula vor rund einem Jahr in der Medizinischen Hochschule Hannover zur Welt gebracht. Das Standesamt Hannover trug daraufhin nur sie in die Geburtsurkunde ein. Mit der Klage will das lesbische Ehepaar erreichen, dass auch Verena Akkermann als gleichberechtigtes Elternteil anerkannt wird. In erster Instanz waren die Frauen damit vor dem Familiengericht Hannover gescheitert.

Klägerinnen erwägen Gang vor das Bundesverfassungsgericht

Bei lesbischen Elternpaaren muss bislang die zweite Mutter vor einem Familiengericht beantragen, das Kind als Stiefkind zu adoptieren. Die Bearbeitung solcher Fälle einschließlich der Besuche durch das Jugendamt dauert oft jahrelang. Falls ihre Klage erneut abgewiesen wird, wollen die Akkermanns vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Mittlerweile klagen nach ihrem Vorbild rund 30 weitere Paare. Sie wollen gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) langfristig eine Änderung des entsprechenden Gesetzes erreichen.

