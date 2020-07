Stand: 29.07.2020 12:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: Mutmaßlicher PKK-Funktionär vor Gericht

Ein mutmaßlicher Funktionär der verbotenen kurdische Arbeiterpartei PKK muss sich ab August in einem Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen am Mittwoch. Der 46-Jährige soll unter anderem Gebietsleiter der PKK in Salzgitter gewesen sein und Geld aufgetrieben haben, das für den bewaffneten Kampf der PKK verwendet worden sein soll. Nach Angaben des Gerichts sitzt der Mann nicht in Haft.

