Stand: 24.04.2024 16:27 Uhr Burgwedel: Erdwärme aus großer Tiefe für 1.800 Anwohner

Der Burgwedeler Ortsteil Großburgwedel (Region Hannover) soll als erste Kommune in Niedersachsen mit Nahwärme aus Tiefer Geothermie versorgt werden. Dazu soll Erdwärme aus mehr als 400 Metern Tiefe genutzt werden. Davon könnten in einigen Jahren rund 1.800 Anwohner profitieren, teilte Enercity-Vorstand Marc Hansmann am Dienstag mit. Für das Projekt kooperiert der Energieversorger mit der Stadt Burgwedel als Eigentümerin der Fläche sowie mit der Norddeutsche Erdwärme Gewinnungsgesellschaft (NDEWG). Enercity wird das Nahwärmenetz betreiben. Zunächst soll nun eine Studie zeigen, wo und in welchen Schichten die Tiefe Erdwärme am effizientesten genutzt werden kann.

Weitere Informationen Klimaschutz: Zwei Pilotprojekte zu Tiefengeothermie In Bad Bevensen und Munster soll heißes Wasser aus 3.000 Metern Tiefe zum Heizen genutzt werden. Geld kommt vom Land. (13.03.2023) mehr Land Niedersachsen fördert Tiefengeothermie-Projekt in Munster Rund sieben Millionen Euro werden bereitgestellt. Ziel ist es, dass Teile der Stadt so künftig mit Wärme versorgt werden. (02.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.04.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie