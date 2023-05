Stand: 02.05.2023 22:11 Uhr Land Niedersachsen fördert Tiefengeothermie-Projekt in Munster

Mit rund sieben Millionen Euro fördert das Land Niedersachsen ein Tiefengeothermie-Projekt der Stadtwerke Munster-Bispingen im Heidekreis. Vorgesehen ist, die ehemalige Erdgasförderbohrung Munster-Südwest Z3 geothermisch zu nutzen. Zudem soll sie mit einer zweiten Bohrung erweitert werden, sodass ein geschlossener Wasserkreislauf entsteht. Zukünftig sollen so Teile der Stadt Munster mit Wärme versorgt werden. Hat das Projekt Erfolg, könnte es Vorbild dafür sein, wie Öl- und Gasbohrstandorte in Niedersachsen nachgenutzt werden können. Neben Munster soll auch in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) ein Geothermie-Projekt realisiert werden. Dort soll über Probebohrungen herausgefunden werden, ob das Wasser im Erdinneren warm genug ist, um Heizungswärme zu liefern.

