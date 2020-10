Bürgermeisterwahl in Barsinghausen: Wer gewinnt? Stand: 25.09.2020 15:30 Uhr Am 1. November wird in Barsinghausen (Region Hannover) eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine mögliche Stichwahl würde am 15. November stattfinden.

Rund 35.000 Menschen leben in der Stadt, von ihnen sind 28.000 wahlberechtigt. Ihr amtierender Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) tritt nicht erneut an, die Amtszeit seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers beginnt am 24. Januar 2021 und endet am 31. Oktober 2026. Eine Frau und vier Männer kandidieren für das Amt.

Henning Schünhof

Henning Schünhof (SPD) stammt aus Winninghausen, wo er mit seiner Frau und den gemeinsamen Söhnen lebt. Er arbeitet bei einer Maschinenbaufirma in Rinteln, wo er als Teamleiter für die Bereiche Produktionslogistik und Produktionsplanung zuständig ist. Schünhof engagiert sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, im Dorfgemeinschaftsverein und in der Kommunalpolitik. Mitglied der Feuerwehr ist er seit 43 Jahren, die vergangenen sechs Jahre war er gewähltes Mitglied im Rat der Stadt Barsinghausen für die SPD, der er seit 35 Jahre angehört. Für den Fall eines Wahlsieges nennt er auf seiner Website folgende Ziele:

Schule wird Chefsache: Verlässlicher Projektplan für die Neu- und Umbauten sowie Sanierung der maroden Schultoiletten bis Ende 2022

Möglichmachen von familienfreundlichem und bezahlbarem Wohnraum

Zügige Fertigstellung und verbindliche Umsetzung des Radwegeplans

Planvolle Instandsetzung städtischer Straßen

Geschwindigkeitsmesstafeln an allen Ortseingängen bis Ende 2021

Förderprogramm für private Solaranlagen bis Ende 2022

Erstellung eines Umwelt- und Energiekonzeptes für alle städtischen Gebäude bis 2022

Roland Zieseniß

Roland Zieseniß (CDU) ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit 2017 ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre an einer privaten Hochschule in Hannover, seit 2015 führt er als selbstständiger Landwirt den elterlichen Betrieb fort, in dem er seit 1996 mitarbeitet. Seit 2016 ist Zieseniß Mitglied der Regionsversammlung der Region Hannover, seit 2006 Ratsherr der Stadt Barsinghausen. Für den Fall eines Wahlsieges nennt er auf seiner Website folgende Ziele:

Bürgernähe (unter anderem eine transparente Arbeit in der Verwaltung und ein digitales Serviceangebot)

Ehrenamt (flexible und bedarfsorientierte Unterstützung für alle Vereine und Organisationen)

Kinderbetreuung (Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen und mehr Geld für die Schulen)

Sicherheit (unter anderem Kontrollen der städtischen Infrastruktur und Ausbau des Nahverkehrs)

Wirtschaft (unter anderem professionelles Stadtmarketing und die Förderung der örtlichen Unternehmen)

Nadin Quest

Nadin Quest (Bündnis90/Die Grünen) arbeitet seit 2017 bei der Stadt Barsinghausen als Leiterin des Amts für Schule, Sport und Kultur. Vorher war sie Realschullehrerin (Schwerpunkt im Bereich der Jugendhilfe), persönliche Mitarbeiterin bei einem Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfahlen und freie Mitarbeiterin bei der Lokalpresse in Bad Oeynhausen und Herford (Schwerpunkt Sport). Für den Fall eines Wahlsieges nennt sie auf ihrer Website folgende Schwerpunkte:

Kinder und Familie (Kindergartenplätze für alle, attraktive Spielplätze, hochwertiger Ganztag mit Platz für alle.)

Schule (Ausstattung der Räume und Erneuerung der Toiletten)

Jugend (Jugendparlament und regelmäßige Gespräche mit Jugendlichen)

Zukunftsfähigkeit (Digitalisierung, Finanzierungen für die Stadt nicht auf Kosten nachfolgender Generationen)

Klima- und Naturschutz (Standards für Sanierungen und Neubauten, Anreize für klimafreundliche Maßnahmen)

Mobilität und ÖPNV (Diskussion über Alternativen im Bereich Mobilität)

Gemeinsam mehr bewegen (Bei Planungsprozessen müssen wir möglichst viele Gruppen beteiligen)

Alfons Holtgreve

Alfons Holtgreve (Unabhängige Wählergemeinschaft - Freie Wähler - Barsinghausen) ist mit vier Geschwistern auf dem Bauernhof seiner Eltern im Münsterland aufgewachsen. Als Diplom-Ingeneur arbeitete er elf Jahre lang beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover und war anschließend als Technischer Aufsichtsbeamter beim Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover. Seit 2007 ist Holtgreve als Technischer Aufsichtsbeamter bei einer gewerblichen Berufsgenossenschaft. An der DGUV-Hochschule Bad Hersfeld ist er seit 2013 als Lehrbeauftragter berufen und begleitet hier die Abschlussarbeiten von Bachelor-Absolventen. Für den Fall eines Wahlsieges nennt er auf seiner Website folgende Schwerpunkte:

Transparenz für Barsinghausen

Gemeinschaftlicher Dialog

Bürgernah für die Bürgerinnen und Bürger

Bürgernah mit den Bürgerinnen und Bürgern

Zufriedene Mitarbeiter in einer bürgernahen Verwaltung

Pragmatische aber rechtskonforme Verwaltung

Gegen jede Art von "Behördenwillkür"

Wolfgang Pardey

Wolfgang Pardey (parteilos) wurde in Barsinghausen geboren, ist verheiratet, hat einen Sohn und ist Angestellter im Vertrieb für Laboranalytik, Mess- und Regeltechnik in der Wasseraufbereitung (Kläranlagen und Wasserwerke). Er engagiert sich bereits seit 47 Jahren in seiner Ortsfeuerwehr, zuletzt als Jugendwart und stellvertretender Ortsbrandmeister. Als Bürgermeisterkandidat steht er nach eigenen Angaben für:

Eine bürgernahe Verwaltung und das Ehrenamt fördern

Die Wirtschaft durch Ansiedlung von Gewerbe stärken

Die Jugendarbeit erweitern, zum Beispiel ein Jugend-Café/-Treff im Zentrum von Barsinghausen bauen

Digitalisierung vorantreiben und Schule, Sport und Kultur in den Fokus setzen

