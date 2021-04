Blaue Radfahrer-Ampeln in Hildesheim: Land weist Abbau an Stand: 23.04.2021 15:06 Uhr Rot, gelb grün sind bekanntlich die Farben einer Ampel. In Hildesheim gibt es seit sechs Wochen zwei Anlagen, die auch blaue Leuchten haben. Das Land hat die Stadt aufgefordert, sie sofort abzubauen.

Ein blaues Licht sei in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Hannover. Ampeln gelten demnach als Verkehrszeichen und die dürfe eine Stadt nicht neu erfinden. Außerdem würden viele Bürger nicht verstehen, was das blaue Licht bedeutet - vor allem, wenn sie nicht aus Hildesheim kommen. Deshalb habe das Ministerium die Stadt angewiesen, das Licht unverzüglich zu entfernen. Man werde nachhaken, so die Sprecherin.

Fahrradclub kann Entscheidung nachvollziehen

Er könne den Standpunkt des Ministeriums verstehen, sagte der Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Hildesheim dem NDR in Niedersachsen. Die Stadt habe nicht ausreichend darüber informiert, was das Licht bedeutet. Das blaue Licht signalisiert dem wartenden Radfahrer, dass die Ampel ihn erkannt hat und bald auf Grün schaltet. Dafür müssen die Wartenden nicht - wie an vielen anderen Fußgängerampeln - einen Sensor berühren. Sinnvoller wäre laut ADFC eine Fläche, auf der "Signal kommt" aufleuchte.

Stadt will Schreiben zunächst prüfen

Die Stadt Hildesheim will das Schreiben des Ministeriums jetzt prüfen, die Rechtslage mit Fachleuten besprechen und dann Kontakt zum Ministerium aufnehmen. So lange will die Stadt die blauen Ampeln in Betrieb lassen. Die Stadt verweist dabei auf eine Experimentierklausel in der Straßenverkehrsordnung.

