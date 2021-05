Stand: 03.05.2021 09:58 Uhr Bistum Hildesheim will wohl jede zweite Immobilie aufgeben

Das katholische Bistum Hildesheim will sich laut einem Medienbericht von zahlreichen Immobilien trennen. In den kommenden 10 bis 15 Jahren solle etwa die Hälfte der rund 1.400 Gebäude aufgegeben werden, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Man müsse sich auch die Frage stellen, wie viele ehemalige Kaplanswohnungen oder Garagen tatsächlich gebraucht würden, sagte Bischof Heiner Wilmer. Eine Aufgabe von Kirchen in größerem Umfang sei jedoch nicht geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2021 | 08:30 Uhr