Stand: 23.09.2020 11:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Betrunkener randaliert in Nienburger Krankenhaus

Ein betrunkener Mann hat im Nienburger Krankenhaus so heftig randaliert, dass die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen musste. Nach Angaben der Ermittler war der 38-Jährige in die Klinik eingeliefert worden, weil er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er soll versucht haben, eine Krankenschwester zu treten und zu schlagen, so ein Sprecher. Ein Atemalkoholtest auf der Polizeiwache ergab einen Wert von mehr als vier Promille.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.09.2020 | 13:30 Uhr