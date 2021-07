Stand: 19.07.2021 17:08 Uhr Bauarbeiten in Hannover: Zugverkehr eingeschränkt

Die Bahn baut in den kommenden Wochen im Hauptbahnhof Hannover neue Gleise und erneuert Weichen. Davon sind Züge im Nah- und Fernverkehr betroffen. So werden zum Beispiel einige Fernzüge nicht am Hauptbahnhof halten, sondern stattdessen in Wunstorf. Außerdem werden sich die Fahrzeiten auf mehreren Strecken um 30 bis 40 Minuten verlängern, wie eine Bahnsprecherin ankündigte. Im S-Bahnverkehr fällt die Linie 6 Hannover-Burgdorf-Celle komplett aus. Von Burgdorf kann man mit zusätzlichen S-Bahnen nur über Celle nach Hannover gelangen. Betroffen sind auch die S 3 von Hannover über Lehrte nach Hildesheim und die S 7 nach Celle. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte September.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.07.2021 | 06:30 Uhr