Badeunfall in der Ihme: Junger Mann geht unter und stirbt Stand: 16.08.2022 19:51 Uhr In Hannover ist am Dienstagnachmittag ein Schwimmer in der Ihme untergegangen und verstorben. Das Unglück ereignete sich demnach zwischen dem KRH Siloah und der Benno-Ohnesorg-Brücke.

"Ein junger Mann von etwa 25 Jahren war von einem Ufer zum anderen geschwommen", sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen. "Auf dem Rückweg haben ihn möglicherweise die Kräfte verlassen." Zwei Schlauchbootfahrer seien dem Schwimmer zu Hilfe gekommen und hätten versucht, ihn festzuhalten. Der Mann, der mit Freunden unterwegs gewesen sein soll, wehrte sich offenbar in Panik, so dass die Helfer ihn "aus Eigenschutz loslassen mussten", so der Sprecher.

Taucher findet Verunglückten nach einer Stunde

Die Feuerwehr und DLRG war mit mehreren Tauchern, einem Sonarboot und Spezialkräften im Großeinsatz. Ein Retter entdeckte den Mann nach rund einer Stunde unter Wasser. Nach der Bergung reanimierten die Rettungskräfte den Mann, konnten aber nur noch den Tod feststellen.

Weitere Informationen Niedersachsens Berufsfeuerwehren fehlen 500 Einsatzkräfte Die Sicherheit der Feuerwehrleute sei laut ver.di nicht mehr gewährleistet. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung. (06.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.08.2022 | 06:30 Uhr