Stand: 13.09.2022 10:08 Uhr Autofahrer nach Unfall in der Wedemark schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) zwischen Dudenbostel und Oegenbostel aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, woraufhin sich der Wagen drehte und zurück auf die Straße schleuderte. Das teilte die Polizei Hannover am Dienstagmorgen mit. Für die medizinische Versorgung am Unfallort landete ein Rettungshubschrauber. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Die K105 war bis in die Abendstunden in beide Richtungen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.09.2022 | 13:30 Uhr