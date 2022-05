Stand: 10.05.2022 11:15 Uhr Auto erfasst Motorrad: 24-Jähriger schwer verletzt

In Hannover ist am frühen Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war er um kurz vor 7 Uhr in Ahlem von einem Auto erfasst worden, das links abbog. Der 24-Jährige stürzte dabei über die Motorhaube des Autos und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt, deshalb sei es im Berufsverkehr zum Stau gekommen, sagt die Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen den 52-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

