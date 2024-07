Aufwärtstrend: Passagierzahlen am Flughafen Hannover steigen Stand: 22.07.2024 08:21 Uhr Rund 2,2 Millionen Fluggäste haben im ersten Halbjahr 2024 den Flughafen Hannover-Langenhagen genutzt - etwa 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Airport nährt sich damit dem Vor-Corona-Niveau an.

Sollten keine außerordentlichen Ereignisse eintreffen, werde man die für das gesamte Jahr geplante Zahl von 5,3 Millionen Fluggäste erreichen, teilte der Flughafen mit. Gegenüber 2023 wäre das ein Anstieg um rund eine Million Passagiere. Vor der Pandemie im Jahr 2019 hatte Niedersachsens größter Flughafen fast sechs Millionen Passagiere verzeichnet. Ausbauen konnte der Flughafen nach eigenen Angaben auch den Frachtverkehr. Im ersten Halbjahr stieg die Auslastung demnach um 24 Prozent.

Türkei, Mallorca und Ägypten besonders beliebt

Zu den beliebtesten Reisezielen im ersten Halbjahr zählten dem Flughafen zufolge Istanbul und Antalya in der Türkei sowie Mallorca und Hurghada in Ägypten. Innerhalb Deutschlands seien München und Frankfurt die beliebtesten Ziele gewesen. Die Auslastung der neuen Strecken nach Italien und ins spanische Malaga entspreche den Erwartungen, hieß es. Die Fluggesellschaft Eurowings hatte ihr Angebot am Flughafen Hannover in diesem Jahr deutlich ausgebaut und steuert im Sommer unter anderem Rom, Neapel, Catania und Bergamo an. Probleme beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle wie im Jahr 2022 habe es zu Beginn der Sommerferien in diesem Jahr nicht gegeben, sagte ein Flughafen-Sprecher.

