Stand: 01.07.2024 12:03 Uhr Flughafen Münster/Osnabrück verzeichnet Aufwärtstrend

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 530.000 Fluggäste verzeichnet - so viele waren es zu diesem Zeitpunkt das letzte Mal vor 13 Jahren. Der Flughafen führt das deutliche Plus von 35 Prozent vor allem auf die zusätzlichen Verbindungen zurück, besonders nach Antalya, Mallorca, Kreta und München, so Flughafensprecher Heinemann. Der Aufwärts-Trend scheint sich zudem fortzusetzen: Während der Sommerferien in Niedersachsen und NRW erwartet der FMO rund 335.000 Passagiere - fast 100.000 mehr als in den Sommerferien vergangenen Jahres und so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Weitere Informationen Flughafen Münster/Osnabrück: Flugzeug landet ohne Landeklappen Der Pilot hat am FMO eine Sicherheitslandung durchgeführt. Die 189 Passagiere blieben unverletzt. (21.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.07.2024 | 06:30 Uhr