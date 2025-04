Stand: 07.04.2025 12:25 Uhr Betrug mit Solar-Anlagen? Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen die Geschäftsführer einer Solarfirma wegen gewerbsmäßigen Betrugs. In rund 60 Fällen hätten Personen aus ganz Deutschland Anzeige gegen das Unternehmen aus Hannover erstattet, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sie hatten in den vergangenen anderthalb Jahren eine Solaranlage inklusive Montage bei der Firma bestellt. Allerdings fehlten der Staatsanwaltschaft zufolge bei der Lieferung Bauteile. Auch Monteure seien bei den Kunden nie aufgetaucht, so der Sprecher. Pro Auftrag wurden demnach zwischen 10.000 und 36.000 Euro an das Unternehmen gezahlt - der Gesamtschaden liege im sechsstelligen Bereich. Schon im Februar hatte die Verbraucherzentrale in Niedersachsen vor der Firma gewarnt. Die Geschäftsführer haben nun offenbar neue Energieunternehmen in anderen Städten gegründet.

