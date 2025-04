Stand: 07.04.2025 15:38 Uhr Frau vergisst Rucksack mit 2.500 Euro im Zug - hat aber Glück

Eine 38-jährige Frau hat am Samstag ihren Rucksack mit knapp 2.500 Euro Bargeld im ICE von Magdeburg nach Hannover vergessen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Neben dem Geld seien auch alle Dokumente der Frau in dem Gepäckstück gewesen. Nachdem die 38-Jährige in Hannover ausgestiegen war, bemerkte sie den Verlust und meldete sich sofort bei der Bundespolizei. Die Beamten kontaktierten daraufhin den Zugchef, der den Rucksack tatsächlich fand. Eine Polizeistreife holte das Gepäckstück am Bahnhof in Magdeburg ab. Am nächsten Tag sei der Rucksack an die überglückliche Frau übergeben worden, so die Polizei. Alle Dokumente sowie das Geld waren demnach noch da.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover